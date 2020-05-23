Kargo aracındaki valizden 34 bin uyuşturucu hap çıktı
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Kargo aracındaki valizden 34 bin uyuşturucu hap çıktı

Kocaeli TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan bir kargo aracında yapılan aramalarda 34 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kargo aracındaki valizden 34 bin uyuşturucu hap çıktı
23.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:49

Kocaeli TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan bir kargo aracında yapılan aramalarda 34 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli'de bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapma ihtimali olan kargo aracını takibe aldı. TEM otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan araçta Narkotik ekiplerince arama yapıldı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda kargolar arasında bulunan bir valizin içerisinden 7 kilo 850 gram ağırlığında 34 bin uyuşturucu ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y. ve E.K. adlı şahıslar gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Olay hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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