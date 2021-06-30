Kargo aracında uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi
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Kargo aracında uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kargo aracında uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir kargo aracına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

- Kargo aracında uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir kargo aracına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 06 CEP 362 plakalı PTT Kargo'ya ait kargo aracı Malatya uygulama noktasında durduruldu. Araçta bulunan Z.D., R.E. ve Ö.Y. gözaltına alınırken, Cumhuriyet savcısından alınan karara istinaden araçta narkotik arama köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada valiz içerisinde 10,300 gram kubar esrar ve 750 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kargo aracında uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi
Kargo aracında uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi
Kargo aracında uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi
Kargo aracında uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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