Kargo aracında eroin ele geçirildi
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Kargo aracında eroin ele geçirildi

Kargo aracında eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında bir kargo aracında 24 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında bir kargo aracında 24 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "16 Haziran 2021 günü Yüksekova ilçesi Numune Polis Kontrol Noktasında durdurulan bir kargo firmasına ait araçta, narkotik köpeği Ayzek ile yapılan aramada, 51 adet yastık kılıfına emdirilmek suretiyle zulalanmış 24 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine 17 Haziran 2021 günü Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde bulunan metruk binanın yanına uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine yapılan aramada; 18 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kargo aracında eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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