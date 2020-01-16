Kargo aracında 510 kaçak silah ele geçirildi
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Kargo aracında 510 kaçak silah ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kargo aracında 510 kaçak silah ve parçaları ele geçirildi.

16.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:00
Kargo aracında 510 kaçak silah ele geçirildi

'nın ilçesinde kargo aracında 510 kaçak silah ve parçaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya kara yolundaki yol kontrolü sırasında kargo şirketine ait aracı şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada kaçak üretilen 500 tabanca, silahlara ait namlu ve şarjörler ile 10 pompalı av tüfeği ele geçirdi.

Silahların sahibi oldukları belirlenen Y.G, M.G, O.Y. ve M.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kargo aracında 510 kaçak silah ele geçirildi
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