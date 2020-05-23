Kargo aracında 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir kargo firmasına ait araçta 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir kargo firmasına ait araçta 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir kargo firmasına ait araç durduruldu. Araçta dedektör köpek kullanılarak yapılan aramada bavul içerisinde 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. ve E.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaynak: AA