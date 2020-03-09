Kargo aracında 3 ton 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kargo aracında 3 ton 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Haber
İzmir, Niğde, Güncel

Kargo aracında 3 ton 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi

NİĞDE'de bir kargo firmasına ait nakliye aracında, 3 ton 650 kilo sarmalık tütün ele geçirildi.

09.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:55
Kargo aracında 3 ton 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi
NİĞDE'de bir kargo firmasına ait nakliye aracında, 3 ton 650 kilo sarmalık tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında Gaziantep'ten İzmir'e giden bir kargo firmasına ait nakliye aracında kaçak tütün olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ulukışla'da durdurulan araçta yapılan aramada üzerinde bandrol, hologram ve sevk irsaliyesi bulunmayan 3 ton 650 kilo sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.


- Niğde

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sadi Konuk Dilek Yaman Haluk Levent
Spor Okan Buruk Fatih Terim Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Kargo aracında 3 ton 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:36:06. #1.15#