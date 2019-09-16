16.09.2019 18:19

Kargo aracında 3 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'de, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan kargo aracında 3 kilo 320 gram eroin ele geçirilirken, sürücü Ü.A., gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik çalışmaları sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde sevk edilmek istenilen kargo aracını Hakkari- Van yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, televizyonun içine 6 parça halinde gizlenen 3 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. Sürücü Ü.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA