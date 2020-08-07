Kargın'da stabilize yol çalışması devam ediyor Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİ tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarının ardından Kargın Mahallesi'nde üst yapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri Odunpazarı ilçesine bağlı Kargın Mahallesi'nde üst yapı çalışması gerçekleştiriyor. ESKİ tarafından bölgede alt yapı çalışmaları gerçekleştirildiğini ve hemen ardından üst yapı çalışmalarına başladıklarını ifade eden yetkililer, mekanik malzemenin sıkıştırılmasıyla zeminin güçlendirildiğini belirttiler. Çalışmalar sonrası sathi kaplama işleminin de hemen başlayacağını ifade eden yetkililer, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmaların devam edeceğini belirttiler. Kaynak: Bültenler