Kargı'ya bağlı Yeşilköy Köyü karantinaya alındı Çorum'un Kargı ilçesinde, Oğuz Köyü ve TOKİ Konutlarının ardından ilçeye bağlı Yeşilköy Köyü'nünde karantina alındığı açıklandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde, Oğuz Köyü ve TOKİ Konutlarının ardından ilçeye bağlı Yeşilköy Köyü'nünde karantina alındığı açıklandı.

Kargı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 09.04.2020 tarihli kararınca alınan tedbirler kapsamında ilçemize bağlı Yeşilköy Köyü, 10 Nisan 2020 tarihi ve 00: 01 saati itibariyle karantina altına alınmasına,

Karantina süresince köy giriş çıkışların ilgili kolluk kuvvetlerince kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köy sınırları içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarına,

karantina amaçlı evde takip kurallarına riayet etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbarlara yapılacak olan yerinde tespitlerin Toplum Sağlığı Merkezi ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılmasına,

İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararlara uymayanlar hakkında ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince yasal işlem yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Köyün karantinaya alınmasıyla birlikte iş makineleriyle köy girişine beton bariyerler yerleştirildi. Köyün diğer giriş çıkışları ise hafriyatlarla kapatıldı. Köye giriş çıkışlar jandarma kontrolünde yapılabiliyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA