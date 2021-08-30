Kargı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehitler unutulmadı
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Kargı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehitler unutulmadı

Kargı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehitler unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'un Kargı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Çorum'un Kargı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Kargı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında şehitlikte tören düzenlendi. Kaymakam Abdulhamid Uyar, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ceyda Öznur Gürel, İlçe Emniyet Amiri Vekili Ömer Alay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Emre Yılmaz, siyasi partilerin temsilcileri ile diğer ilgililerin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kargı mezarlığındaki şehitlikte daha sonra imam-hatip Bayram Demir tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından da dualar edildi. Protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerini ziyaret edip, dua etti. - ÇORUM

Kargı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehitler unutulmadı
Kargı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehitler unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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