Kargı'da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlenecek

15 Temmuz hain darbe girişimi yıl dönümü dolayısıyla Çorum'un Kargı ilçesinde Kaymakamlık tarafından 1 hafta sürecek anma programı düzenlenecek.



Kargı Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanacak programla, 15 Temmuz hain darbe girişimi, hafta boyuna çeşitli etkinliklerle anılacak. Program ilk olarak 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlarımız için yürüyüşle başlayacak. 11 Temmuz 2017 Salı günü saat 17: 30'da Kargı Kaymakamlığı önünden, ilçe saat kulesi meydanına kadar yürüyüş düzenlenecek. Hafta boyunca şehit ailelerini ziyaret, şehitlerin kabristanları ziyaret ve Yasin-i Şerif okunması, camilerde mevlit okutulması gibi etkinlikler yapılacak. Program 15 Temmuz 2017 saat 21.00'da Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz Anma konuşmasının ilçe meydanında sinevizyonda izlenmesiyle son bulacak. - ÇORUM