Kargı'da 111 TOKİ Konutu Sahiplerini Buldu

Kargı'da yapımına devam edilen 717 dairelik 2. Etap TOKİ konutlarından, 111 dairenin noter huzurunda yapılan çekilişle sahipleri belirlendi.

TOKİ ile Kargı Belediyesi'nin yaptığı işbirliği sonucunda yapılan 2. Etap 717 konut projesi kapsamında, ilk yapılan çekilişte daire almaya hak kazanarak vazgeçilen 111 daire için yeniden kura çekimi yapıldı. 2+1 61 konut için 293, 3+1 50 konut için ise 58 başvuru yapıldı.

Kura çekilişi öncesinde bir konuşma yapan Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, 111 konutun daha sahiplerini belirlemekten dolayı mutlu olduğunu belirterek TOKİ'nin ilçeye getirisinin ileriki yıllarda daha çok belli olamaya başlayacağını söyledi.

Başkan Şen konuşmasında, "TOKİ'nin Kargı'ya ne getireceğini ömrümüz olursa 10 yıl sonra göreceğiz. TOKİ dışarıda yaşayan vatandaşlarımızın Kargı'ya yerleşmesine vesile olacak. Bununla birlikte doğalgaz çalışmalarımızda devam ediyor. Doğalgazı da ilçemize getireceğiz. Doğalgazında gelmesiyle birlikte ilçeye dönüşlerin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Kargı'ya kendi kültürümüzden, kendi vatandaşlarımızın dönüşünü sağlayarak nezih bir ilçe yapmak için elimden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Kurada çıkmayanlarda üzülmesin. İnşallah 3. Etabı da başlatacağız. Tabi ki biraz ekonomik kriz var. O biraz oturduktan sonra 2019'un 6. ayından sonra önümüzü daha net gördükten sonra 3. Etap da yapılacaktır." dedi.

Ardından kura çekilişine başlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişinde ilk hak sahibini Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen çekti. Başkan Şen'in kurasından Recep Karabıyık isimli vatandaş çıktı. İlk talihli Başak'ın dairesini belirlemek için çekilen kuradan B1 5. Blok 1. Kat. 8 numaralı daire çıktı.

TOKİ konutlarında 111 daire için 351 kişinin başvuru yaptığı çekilişte 2+1 61 konut için 61 asil 61 yedek, 3+1 50 konut için ise 50 asil, 8 yedek çekilen kuralarla belirlendi.

Konutların 2019 yılı içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi bekleniyor. - ÇORUM