Kargı Adliyesinde görev değişikliği

Kargı Adliyesi'nde görev yapan 1 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Kargı Adliyesi'nde görev yapan 1 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince 2021 Yılı adli ve yargı kararnamelerine ilişkin yapılan duyurularda adli ve idari yargıda yapılan çalışmaların tamamlanarak karara bağlandığı belirtildi.

Kararnameye göre Kargı'da da 1 hakim ve 1 savcının görev yeri değişti. Kargı hakimi Pelin Öztürk Kaçmaz Develi Hakimliği'ne, Kargı Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ağaçhanlı Batman Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Tayini çıkan hakim ve savcının yerine ise henüz atama yapılmadı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı