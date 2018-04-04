Kargem'de Kayıtlar Başlıyor

Yılda ortalama 2 bin öğrenciye ücretsiz eğitim veren merkezde, yeni dönem ön kayıtları 10 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında (Pazar ve Pazartesi günleri hariç) alınacak.

SINAVLA BELİRLENECEK

Karşıyaka sınırları içerisinde ikamet eden, 5-12. sınıf aralığındaki ve lise mezunu öğrenciler için Bahçelievler Katlı Pazar Yeri'nde bulunan KARGEM'e başvuru yapılabilecek. 26-27 Mayıs'ta yapılacak sınavlarla da bir yıl boyunca eğitim almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek. Başvuru için https://www.facebook.com/kargemkarsiyaka/ sayfasından da detaylı bilgi alınabilecek.

AYDINLIK NESİLLER İÇİN

KARGEM ile dar gelirli ailelerin çocuklarını en iyi şekilde geleceğe hazırladıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Merkezimizde her yıl 5'ten 12'nci sınıfa kadar yüzlerce çocuğumuza hizmet veriyor, eğitimin yanı sıra sosyal etkinliklerle kişisel gelişimlerine de destek oluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde; aydınlık, düşünen, sorgulayan, vizyonlu, ahlaklı ve bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Bu hizmetler karşısında tek beklentimiz ise evlatlarımızın başarısıdır" dedi.

DÖRT DÖRTLÜK HİZMET

Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi; hem okul başarılarını artırmak hem de TEOG, YGS ve LYS'ye hazırlamak amacıyla, yıl boyunca öğrencilere eğitim desteği veriyor. Eğitim hizmetlerinin yanı sıra; tiyatro, bağlama, halk oyunları kursu gibi etkinlikler, yarışmalar ve gezilerle öğrencilerin sosyal gelişimlerine de katkı sağlanıyor. Gençlerin gelecekleri için en doğru tercihleri yapabilmesi amacıyla sınavlar öncesi üniversite ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar binlerce çocuk ve genci geleceğe hazırlayan merkez, yeni sezonda da yaklaşık 2 bin öğrenciye hizmet verecek.