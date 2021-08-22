Kargayı elleriyle besliyorlar

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde iki arkadaş, her gün yanlarına geldiğini belirttikleri 'Yakup' ismini verdikleri kargayı besliyor.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde iki arkadaş, her gün yanlarına geldiğini belirttikleri 'Yakup' ismini verdikleri kargayı besliyor.

Göle'de emlakçılık yapan Coşar Efe Atalay ve çay ocağı işletmecisi arkadaşı Akın Daş, her gün yanlarına geldiğini söyledikleri kargaya 'Yakup' ismini verdi. İki arkadaş, kargayı beslerken de görüntülerini çekiyor. Karganın kendilerine alıştığını ifade eden 2 çocuk babası Coşar Efe Atalay (56), "Her acıktığında geliyor. Geldiğinde öterek bizi uyarıyor. Biz de kendisini kaşarla, salamla besliyoruz. Suyunu veriyoruz. Biz de Yakup'a çok alıştık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı