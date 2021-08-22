Kargayı elleriyle besliyorlar
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Kargayı elleriyle besliyorlar

Kargayı elleriyle besliyorlar
Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde iki arkadaş, her gün yanlarına geldiğini belirttikleri 'Yakup' ismini verdikleri kargayı besliyor.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde iki arkadaş, her gün yanlarına geldiğini belirttikleri 'Yakup' ismini verdikleri kargayı besliyor.

Göle'de emlakçılık yapan Coşar Efe Atalay ve çay ocağı işletmecisi arkadaşı Akın Daş, her gün yanlarına geldiğini söyledikleri kargaya 'Yakup' ismini verdi. İki arkadaş, kargayı beslerken de görüntülerini çekiyor. Karganın kendilerine alıştığını ifade eden 2 çocuk babası Coşar Efe Atalay (56), "Her acıktığında geliyor. Geldiğinde öterek bizi uyarıyor. Biz de kendisini kaşarla, salamla  besliyoruz. Suyunu veriyoruz. Biz de Yakup'a çok alıştık" dedi.


Kargayı elleriyle besliyorlar
Kargayı elleriyle besliyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı

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