Kargaya ateş edip, komşu kadını vuran şüpheli tutuklandı

KONYA'da bahçesindeki kargaya ateş ederken yan binadaki komşusu Gülizar Yaşa'yı (38) başından yaralayan Halim Gün (71) tutuklandı.

KONYA'da bahçesindeki kargaya ateş ederken yan binadaki komşusu Gülizar Yaşa'yı (38) başından yaralayan Halim Gün (71) tutuklandı. Tedaviye alınan Yaşa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Kovanağzı Caddesi'nde meydana geldi. Halim Gün, müstakil evinin arka bahçesinde ağaçlarına dadanan kargaya tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, yan binanın birinci katındaki balkonda duran komşusu, 2 çocuk annesi Gülizar Yaşa'nın başına isabet etti. Annesinin kanlar içinde kaldığını fark eden oğlu Ali Yaşa (13), babası ve babaannesine seslendi. Gülizar Yaşa, ambulansla, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Gözaltına alınan Halim Gün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı