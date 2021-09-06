Kargaya ateş edip, komşu kadını vuran şüpheli tutuklandı
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Kargaya ateş edip, komşu kadını vuran şüpheli tutuklandı

Kargaya ateş edip, komşu kadını vuran şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KONYA'da bahçesindeki kargaya ateş ederken yan binadaki komşusu Gülizar Yaşa'yı (38) başından yaralayan Halim Gün (71) tutuklandı.

KONYA'da bahçesindeki kargaya ateş ederken yan binadaki komşusu Gülizar Yaşa'yı (38) başından yaralayan Halim Gün (71) tutuklandı. Tedaviye alınan Yaşa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Kovanağzı Caddesi'nde meydana geldi. Halim Gün, müstakil evinin arka bahçesinde ağaçlarına dadanan kargaya tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, yan binanın birinci katındaki balkonda duran komşusu, 2 çocuk annesi Gülizar Yaşa'nın başına isabet etti. Annesinin kanlar içinde kaldığını fark eden oğlu Ali Yaşa (13), babası ve babaannesine seslendi. Gülizar Yaşa, ambulansla, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Gözaltına alınan Halim Gün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

 


Kargaya ateş edip, komşu kadını vuran şüpheli tutuklandı
Kargaya ateş edip, komşu kadını vuran şüpheli tutuklandı
Kargaya ateş edip, komşu kadını vuran şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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Kargaya ateş edip, komşu kadını vuran şüpheli tutuklandı - Haberler
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