Karganın tehlikeli oyunu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karganın tehlikeli oyunu

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Karganın tehlikeli oyunu Sivas'ın Ulaş ilçesinden yerde oturan kediyle oyun oynamak isteyen yaramaz karga cep telefonu kamerasına yansıdı Sivas'ın Ulaş ilçesinden yerde oturan kediyle oyun oynamak isteyen yaramaz karga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karganın tehlikeli oyunu

Sivas'ın Ulaş ilçesinden yerde oturan kediyle oyun oynamak isteyen yaramaz karga cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinden yerde oturan kediyle oyun oynamak isteyen yaramaz karga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde izleyenleri gülümseten bir olay yaşandı. Ulaş Belediyesi garajında yerde oturan kedi kendisiyle oyun oynanamaya çalışan kargayla neye uğradığını şaşırdı. Yaramaz karga kediyi bir türlü rahat bırakmadı. Uzun süre kediyi rahat bırakmayan karga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kedinin kargaya fazla tepki vermemesi ise dikkat çekti.

Karganın tehlikeli oyunu
Karganın tehlikeli oyunu
Karganın tehlikeli oyunu
Karganın tehlikeli oyunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Atilla Taş Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karganın tehlikeli oyunu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 10:14:46. #1.13#

title