Karganın şaşırtan zekası

SAMSUN - Karganın bulduğu krakerleri yemek için seçtiği yöntem akıllara durgunluk verdi. Krakerleri önce suya atan karga, suda yumuşamasını bekledikten sonra afiyetle yedi.

Kargalar yaptıkları davranışlarla adeta ezber bozuyor. Bir vatandaş tarafından kaydedilen videoda, karga çimler arasında bulduğu krakerleri gagasına alıp su birikintisine atıyor. Bunu birkaç kez tekrarlıyor. Bir süre krakerlerin suda yumuşamasını bekliyor. Krakerlerin yumuşayıp yumuşamadığını kontrol ediyor, yumuşamayanları ise çevirmeyi ihmal etmiyor. Yumuşayan krakerleri ise afiyetle midesine indiriyor.

Bir vatandaş tarafından, Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde kaydedilen görüntü, izleyenleri şaşkına çeviriyor.