Karganın hamsi keyfi kamerada

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karganın balıkçı tezgahındaki hamsileri yiyen karga, sosyal medyada ilgi gördü.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde soğuk hava ver kar yağışı sebebi ile aç kaldığı düşünülen bir karga, ilçedeki balıkçıdaki tezgahtan hamsileri yemesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Karga, balıkçı tezgahından aşırdığı balıklarla karnını doyurdu. İş yeri sahibi ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Karganın her gün balıkçı tezgahına gelerek hamsileri yediği öğrenilirken, sosyal medyadan paylaşılan görüntüler ilgi gördü. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - Yerel