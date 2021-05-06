Karganın balkondaki yumurtayı alma anını görüntüledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karganın balkondaki yumurtayı alma anını görüntüledi

Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR - Haberler | Güncel

BARTIN'da bir evin balkonuna konulan yumurtaları kutudan alan karganın görüntüleri, ev sahibinin yerleştirdiği kamerayla görüntülendi.

BARTIN'da bir evin balkonuna konulan yumurtaları kutudan alan karganın görüntüleri, ev sahibinin yerleştirdiği kamerayla görüntülendi. 

Orta Mahalle'de bulunan bir apartmanın balkonuna konulan yumurtaların eksildiğini fark eden ev sahibi durumdan şüphelendi. Balkonuna kamera yerleştiren ev sahibi, gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntüleri izleyen ev sahibi, kutudaki yumurtaların her akşam saatinde gelen karga tarafından alındığını tespit etti. 1 haftada yaklaşık 10 yumurtayı alıp giden karganın o anları, kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. 

 


Karganın balkondaki yumurtayı alma anını görüntüledi
Karganın balkondaki yumurtayı alma anını görüntüledi
Karganın balkondaki yumurtayı alma anını görüntüledi
Karganın balkondaki yumurtayı alma anını görüntüledi
Karganın balkondaki yumurtayı alma anını görüntüledi
Karganın balkondaki yumurtayı alma anını görüntüledi
Karganın balkondaki yumurtayı alma anını görüntüledi
Karganın balkondaki yumurtayı alma anını görüntüledi
Karganın balkondaki yumurtayı alma anını görüntüledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Muslera Salih Uçan Yılmaz Vural Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karganın balkondaki yumurtayı alma anını görüntüledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:00:17. #1.16#

title