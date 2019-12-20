: Karganın drone merakı renkli görüntülere sahne oldu

20.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:12

Kadıköy'de meraklı karganın dakikalarca drone incelediği görüntüler gülümsetti . Karganın drone izlemesi renkli anlara sahne oldu.

Kadıköy'de yerde drone gören bir karga yanına yaklaştı. Meraklı karga droneyi uzun süre inceledi. Bu sırada yanına yaklaşan insanlardan kaçmayarak drone incelemesine devam eden karga renkli görüntüler oluşturdu. Meraklı karga droneyi üstüne çıkarak inceledi önce.Zaman zaman drone kumandasını ve pervanelerini gagalamayı da ihmal etmedi. Drone inceleyen karganın insanlardan kaçmaması da dikkat çekti.

(Mustafa Biçer/İHA)

Kaynak: İHA

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