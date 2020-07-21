Karganın direğe takılan Türk bayrağına müdahalesi dikkati çekti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir karganın, ucu yanındaki direğe takılan Türk bayrağına müdahalesi dikkati çekti.
21.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:36
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir karganın, ucu yanındaki direğe takılan Türk bayrağına müdahalesi dikkati çekti.
Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı müfreze bahçesindeki Türk bayrağının dalgalanan ucu, yanındaki bayrak direğine sıkıştı.
Müfrezedeki bir itfaiye erinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüye, direğin tepesinde bir karganın gagalayarak bayrağa müdahalesi yansıdı.
İtfaiye ekipleri, sepetli vinçle ulaştıkları bayrağı sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaynak: AA