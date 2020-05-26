Kargaların saldırdığı kerkenezi polis ekipleri kurtardı
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Kargaların saldırdığı kerkenezi polis ekipleri kurtardı

Trabzon'un Araklı ilçesinde kargaların saldırdığı kerkenezi mahalle aralarında devriye atan polis ekipleri kurtardı.

Kargaların saldırdığı kerkenezi polis ekipleri kurtardı
26.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:59

Trabzon'un Araklı ilçesinde kargaların saldırdığı kerkenezi mahalle aralarında devriye atan polis ekipleri kurtardı.

Türkiye'de 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, kısıtlamaya uyulup uyulmadığını kontrol etmek için devriye atan Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Ümit Yıldırım Polis Merkezi Amirliği ekipleri Merkez Mahallesi'nden geçişi sırasında kargaların bir kuşa saldırdığını gördü. Kargaların saldırısına maruz kaldıktan sonra yere düşen ve uçamaz hale gelen kerkenez, polis ve bekçiler tarafından kurtarılarak Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kerkenezi bir kutu içerisinde muhafaza ederek su veren polisler, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü Sürmene Şefliği'ne bağlı ekiplere haber vererek yardım istedi. Sürmene Şefliği'nden gelen ekipler, kerkenezi muhafaza edildiği kutu ile birlikte alarak tedavi edilmek üzere veterinere götürdü. Kerkenezin, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğaya bırakılacağı kaydedildi.

Öte yandan kerkenez, böceklerle, küçük kemirgenlerle beslenen, uzun kuyruklu, yaklaşık 35 cm. uzunluğunda insana kolay alışabilen bir doğan türü olarak biliniyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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