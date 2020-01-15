Kargaların gökyüzündeki dansı kamerada
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kargaların gökyüzündeki hareketleri görsel şölen sundu.
15.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:55
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kargaların gökyüzündeki hareketleri görsel şölen sundu.
İlçe semalarında yüzlerce karganın oluşturduğu hareketler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Kenti kaplayan kar ve sis üzerinde uyum içinde uçan kargalar, izleyenleri büyüledi.
Kargaların dakikalarca süren şölenini gören vatandaşlar, fotoğraf çekti, görüntüleri kaydetti.
Kaynak: AA