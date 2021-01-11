Son dakika haber! Kargaların cips ziyafeti kamerada
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Son dakika haber! Kargaların cips ziyafeti kamerada

11.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:44
Son dakika haber! Kargaların cips ziyafeti kamerada

Son dakika gündem haberi: MALTEPE'de aç kalan kargalar sahilde unutulan ve ağzı açık olan cips paketini fark edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

MALTEPE'de aç kalan kargalar sahilde unutulan ve ağzı açık olan cips paketini fark edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Kargalar doyasıya cips yedi, o anlar kameraya  yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, sokak hayvanları ve kargalar da aç kaldı. Maltepe Sahili'ndeki kargalar ise cadde üzerinde bir kısmı yere dökülmüş ve ağzı açık olan bir cips paketini fark etti. Cipsleri yiyerek karınlarını doyuran kargalar kamera tarafından görüntülendi.

 


Son dakika haber! Kargaların cips ziyafeti kamerada
Son dakika haber! Kargaların cips ziyafeti kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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