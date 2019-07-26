Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti
Sivas'ta yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince tekrar yuvasına konuldu.
Sivas'ta yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince tekrar yuvasına konuldu.
Mimar Sinan Mahallesi Yol İşleri Siteleri önündeki ağaçta bulunan karga yavrusu yuvasından düştü.
Yavrunun düştüğünü gören mahalle sakinleri, yavru kargaya su vererek besledi.
Kargayı kendi imkanlarıyla yuvaya koyamayan mahalle sakinleri durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yere düşen yavruyu alarak tekrar yuvasına koydu.
Kaynak: AA
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