Karga önce sileceğe, sonra sürücünün omzuna kondu

Düzce'de seyir halindeki otomobilin sileceğine, ardından da açık camdan içeri süzülerek sürücünün omzuna konan karganın yolculuğu renkli görüntülere sahne oldu. Şaşırtıcı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, aracıyla trafikte seyreden Hakan Çiçekoğlu'nun otomobilinin ön cam sileceğine karga kondu. Araç hareket halinde olmasına rağmen bulunduğu yerden ayrılmayan karga, silecek üzerinde kilometrelerce yolculuk yaptı. Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan sürücü Çiçekoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre sonra aracın yavaşlamasını fırsat bilen karga, bu kez açık camdan içeri girerek sürücünün omzuna kondu. Çiçekoğlu'nun omzunda da bir süre seyahat eden ve çevredeki vatandaşların dikkatini çeken kuş, daha sonra uçarak gözden kayboldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

