Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı
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Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Haberler | Güncel

Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı Kartal'da simit satıcısıyla karga arasındaki dostluk yürekleri ısıttı.

Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı

İSTANBUL - Kartal'da simit satıcısıyla karga arasındaki dostluk yürekleri ısıttı. Koluna konan kargayı elleriyle besleyen simitçinin gülümseten görüntüsü vatandaş kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün, Kartal Adliyesi yakınlarında simit tezgahı olan Adnan Akdemir, sabah kahvaltısını yaparken bir anda koluna konan kargayı geri çevirmedi. Akdemir, kahvaltısını karnı acıkan karga ile paylaştı. Simitçinin ellerinden poğaça yiyen karga, karnını doyurduktan sonra uçarak uzaklaştı. İkilinin gülümseten görüntüsü çevrede ilgi uyandırdı. Görenlerin içini ısıtan ikilinin dostluğu vatandaş kamerasına yansıdı.

Karga ile kahvaltı yapan simitçi Adnan Akdemir, "Burada kahvaltı yapıyorduk. Kahvaltı yaparken birden koluma bir karganın konduğunu gördüm. Tabi ki şaşırdım. Bizimle beraber kahvaltı yaptı poğaça aldım poğaça yedirdim kendisine. Ondan sonra biraz oyalandıktan sonra gitti. Vallahi şaşırtıcı yani, heyecan verici. Sekiz yıldır buradayız ilk defa böyle bir şey geldi başımıza. Böyle gelip kolumuza konması, bizimle beraber hiç korkusuzca davranması çok şaşırttı bizi." dedi.

Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı
Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı
Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı
Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı
Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı
Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı
Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı
Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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