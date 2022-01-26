Karfest'te yıldızlar geçidi

Yeşil Nesil Atölyeleri'nin düzenlediği konserler serisinde Uludağ'da Serkan Kaya, Ece Mumay, Emrah Karaduman, Kartepe'de ise Hüsnü Şenlendirici, Aydın Kurtoğlu, Cengiz Kurtoğlu ve Demet Akalın şarkılarıyla kasıp kavuracak. Özel repertuarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı Karfest'te müzikseverler birbirinden ünlü sanatçıların konserleriyle müziğe adeta doyacak. Kayak pistlerinde kurulan sahnede Dj performansları ve konserlerle başlayan program akşam ünlü sanatçıların sahneleriyle katılımcılara unutulmaz bir eğlence vadediyor. Ailelerin doyasıya eğlenmesini önemseyen festival, çocuklar içinde çeşitli aktivitelerle dolu bir program sunuyor.

Kartepe konser programı

28 Ocak : Hüsnü Şenlendirici

29 Ocak Aydın Kurtoğlu ve Cengiz Kurtoğlu

30 Ocak Demet Akalın

Uludağ konser programı

28 Ocak: Ece Mumay

29 Ocak: Serkan Kaya

04 Şubat: Emrah Karaduman

05 Şubat: Demet Akalın

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