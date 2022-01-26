Karfest'te yıldızlar geçidi
Son dönemi en popüler festivalleri arasında yer alan Karfest, kış ve kayak turizminin gözde mekanlarından Uludağ ve Kartepe'de müziğin dev isimlerini ağırlayacak. İşte detaylar…
Yeşil Nesil Atölyeleri'nin düzenlediği konserler serisinde Uludağ'da Serkan Kaya, Ece Mumay, Emrah Karaduman, Kartepe'de ise Hüsnü Şenlendirici, Aydın Kurtoğlu, Cengiz Kurtoğlu ve Demet Akalın şarkılarıyla kasıp kavuracak. Özel repertuarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı Karfest'te müzikseverler birbirinden ünlü sanatçıların konserleriyle müziğe adeta doyacak. Kayak pistlerinde kurulan sahnede Dj performansları ve konserlerle başlayan program akşam ünlü sanatçıların sahneleriyle katılımcılara unutulmaz bir eğlence vadediyor. Ailelerin doyasıya eğlenmesini önemseyen festival, çocuklar içinde çeşitli aktivitelerle dolu bir program sunuyor.
Kartepe konser programı
28 Ocak : Hüsnü Şenlendirici
29 Ocak Aydın Kurtoğlu ve Cengiz Kurtoğlu
30 Ocak Demet Akalın
Uludağ konser programı
28 Ocak: Ece Mumay
29 Ocak: Serkan Kaya
04 Şubat: Emrah Karaduman
05 Şubat: Demet Akalın