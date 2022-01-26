Karfest'te yıldızlar geçidi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karfest'te yıldızlar geçidi

Karfest'te yıldızlar geçidi

Son dönemi en popüler festivalleri arasında yer alan Karfest, kış ve kayak turizminin gözde mekanlarından Uludağ ve Kartepe'de müziğin dev isimlerini ağırlayacak. İşte detaylar…

Yeşil Nesil Atölyeleri'nin düzenlediği konserler serisinde Uludağ'da Serkan Kaya, Ece Mumay, Emrah Karaduman, Kartepe'de ise Hüsnü Şenlendirici, Aydın Kurtoğlu, Cengiz Kurtoğlu ve Demet Akalın şarkılarıyla kasıp kavuracak. Özel repertuarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı Karfest'te müzikseverler birbirinden ünlü sanatçıların konserleriyle müziğe adeta doyacak. Kayak pistlerinde kurulan sahnede Dj performansları ve konserlerle başlayan program akşam ünlü sanatçıların sahneleriyle katılımcılara unutulmaz bir eğlence vadediyor. Ailelerin doyasıya eğlenmesini önemseyen festival, çocuklar içinde çeşitli aktivitelerle dolu bir program sunuyor.

Kartepe konser programı

28 Ocak : Hüsnü Şenlendirici

29 Ocak Aydın Kurtoğlu ve Cengiz Kurtoğlu

30 Ocak Demet Akalın

Uludağ konser programı

28 Ocak: Ece Mumay

29 Ocak: Serkan Kaya

04 Şubat: Emrah Karaduman

05 Şubat: Demet Akalın

Karfest'te yıldızlar geçidi

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Demet Akalın, Serkan Kaya, Uludağ, Ocak, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title