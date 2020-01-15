KarFest'in tanıtımında kar sürprizi

15.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:27

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kış turizminin adresi Kartepe'de birbirinden eğlenceli aktivite ve şovlara sahne olacak KarFest, 18 Ocak Cumartesi günü Sisli Vadi'de yapılacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ortaklığıyla bu yıl ilk defa yapılacak olan KarFest etkinliği, 18 Ocak Cumartesi günü 14.00-24.00 saatleri arasında Sisli Vadi'de gerçekleşecek. Kış turizminin adresi Kartepe'de düzenlenecek KarFest'te DJ performansları, lazer ışık gösterileri, canlı müzik, oyunlar, yarışmalar, yerel sanatçılar, sucuk-ekmek partisi gibi etkinliklere sahne olacak. Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici'nin de konser vereceği festivalde doğal güzelliklerin arasında macera ve heyecanlı etkinlikler düzenlenecek.



KarFest'te ulaşımdan otoparka, çaydan çorbaya, kızak kaymadan yarışmalara, konserlerden sucuk ekmek ikramlarına kadar her şey ücretsiz olacak. Festivalde ziyaretçilerin üşümesini engellemek için de 25 adet varil içerisinde odunlarla yakılacak ateşler festival alanını ısıtacak. Alana gelen vatandaşlar gün boyunca bot yarışları, halat çekme yarışı, penguen koşu ve fener alayı gibi yarışma ve etkinliklere katılırken, sincap, kardan adam ve penguen gibi maskotlar da festival boyunca minik misafirleri eğlendirecek. Ayrıca katılımcıların en güzel anılarını ölümsüzleştireceği fotoğraf çekim alanı da festival alanında ziyaretçilerini bekliyor olacak.



KarFest'in tanıtım toplantısı Maide Restoran'da gerçekleştirildi. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe, Kartepe Doğal Hayat Turizm Başkanı İrfan Yiğit, birim müdürleri, STK temsilcileri katıldı. Toplantıda sözü alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin tüm unvanlarının yanına 'Mevsim Turizm Kenti Kocaeli' markasını da eklemek için çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Yılın 365 gününe yayılan organizasyonlarımızla Kocaeli, Doğu Marmara'nın etkinlik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.



Bu yıl ilk kez Kar festivali düzenleyeceklerini ifade eden Balamir, "Kartepe Belediyemizle örnek bir iş birliğine imza atarak, bölge esnafının da katkılarıyla Kartepe Kış Festivali-KarFest'i organize ediyoruz. Birbirinden eğlenceli aktivite ve şovlara sahne olacak KarFest, Kartepe'yi Uludağ, Kartalkaya gibi benzerleri arasından bir adım öne çıkaracak" diye konuştu.



Festivale sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, "KarFest ile Marmara bölgesinin en güzel festivalini yapmak için adım atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi yolumuzu açmıştır. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu projeye sahip çıkılmalı. Birçok eksiğimiz olacaktır ama bunlar hoş görülmeli. Özellikle halkımızdan ve basın mensuplarımızdan festivale sahip çıkılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Programın sonunda protokol KarFest'in şehir merkezinde tanıtımını yaptı. Yeni Cuma Camii önünde gerçekleştirilen tanıtım için Kartepe'den getirilen 2 kamyon kar kent meydanına döküldü. Doğal karın yanı sıra aynı alana 2 adet off road tipi araç, kar bisikleti ve dev kar küresi yerleştirildi.



Trafik düzenleme ve ulaşım noktasında Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı, Kartepe Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli tüm tedbirler alındı. Trafikte aksaklık yaşanmaması için Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri Maşukiye-Derbent ve Suadiye- Arslanbey'den zirveye bağlantısı olan tüm yolları ulaşıma açık tutacak. Maşukiye merkezden çıkış yolu saat 15.00 itibariyle trafiğe kapatılacak. Maşukiye meydanda konumlanan otobüs seferleri saat 11.00 itibariyle özel araçları veya toplu taşıma vasıtasıyla bu noktaya gelen tüm misafirler belirli periyodlarla festival alanına ulaştırılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA