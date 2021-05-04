KAREV öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor

Ankara'da bulunan Karaman Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (KAREV) üyelerince alınan 150 tablet Karaman'da öğrencilere dağıtılacak.

Ankara'da bulunan Karaman Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (KAREV) üyelerince alınan 150 tablet Karaman'da öğrencilere dağıtılacak.

KAREV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Bozkır yaptığı açıklamada daha önce partiler halinde 280 tableti öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

150 tableti daha Karaman'a gönderdiklerini sözlerine ekleyen Bozkır, "Bu son partiyle tablet sayısı 430 oldu. Bayram sonrası 100 tablet daha Karaman'a gönderilecek. Bağışlar geldikçe tablet göndermeye devam edeceğiz. Bizlerden maddi desteklerini esirgemeyen hayırseverler vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara'dan gelen 150 tableti teslim aldıklarını ifade eden KAREV Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Duru da, şunları kaydetti:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden en acil tablet ihtiyacı olan öğrencilerimizin listesini istedik. Oradan gelen listeye göre tabletleri öğrencilerimize ulaştıracağız. Bu tabletler yurt içinden ve yurt dışından hayırsever hemşerilerimizin bağışlarıyla alınan tabletler. Uzaktan eğitimde derslere girmede sıkıntı yaşayan öğrencilerin sesine kulak vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin