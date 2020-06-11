Karesi'ye imza olacak projeye Başkan Orkan'dan tam not
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Karesi'ye imza olacak projeye Başkan Orkan'dan tam not

Karesi bölgesinde Paşa Alanı mahallesinde ki 12 bin 125 metrekarelik arsaya 'Yaşamkent' adını verdikleri projeyi Kent Girişimi AŞ.yetkilileri Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a tanıttı.

Karesi'ye imza olacak projeye Başkan Orkan'dan tam not
11.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:22

Karesi bölgesinde Paşa Alanı mahallesinde ki 12 bin 125 metrekarelik arsaya 'Yaşamkent' adını verdikleri projeyi Kent Girişimi AŞ.yetkilileri Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a tanıttı. Başkan Orkan, Balıkesirli iş adamlarının bir araya gelerek böyle bir proje gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Balıkesirli 10 ailenin bir araya gelerek kurduğu Kent Girişim A.Ş., Karesi bölgesindeki 12 bin 125 metrekarelik alanda şehrin girişine yakışacak, mimari tasarımıyla şehre vizyon katacak Yaşamkent adını verdikleri projeyle Karesi'ye imza atacak. Örnek dairelerin ve lansmanın en kısa sürede gerçekleşeceği projede kazanan Balıkesirli ve Balıkesir esnafı olacak. Kent Girişim Grubunun 'Yaşamkent' adını verdikleri projeyi Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile paylaştı. Kendisi de İnşaat Mühendisi olan Başkan Orkan, projeyi inceleyerek projeden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Başkan Orkan: "Bu proje ile kazanan Balıkesir olacak"

Proje hakkında konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesirli 10 ailenin bir araya gelerek oluşturduğu Kent Girişim A.Ş'nin yapacağı proje ile Balıkesir'e büyük bir değer ve kazanç sağlayacağını beklediklerini ifade etti. Başkan Orkan, "Şehrimizin önde gelen aileleri Yaşamkent adını verdikleri bu güzel projede toplanarak şehrimize bir değer katma amacıyla yola çıktılar. Oluşturdukları proje ile Balıkesirli aileler bir araya geldi, tabii bu proje yapım aşamasıyla da sonrasında da Balıkesir esnafına, Balıkesirli hemşehrilerimize bir kazanç olacak. Dolayısıyla kazanan Balıkesir olacak. Kendilerine gerçekleştirecekleri bu projede başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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