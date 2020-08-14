Karesi'ye 500 yeni çöp konteynerı
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Karesi'ye 500 yeni çöp konteynerı

Karesi'ye 500 yeni çöp konteynerı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 450 bin TL'lik hibesi karşılığı Karesi Belediyesi 450 adet 800 litrelik ve 50 adet geri dönüşümlü olmak üzere toplam 500 adet çöp konteyneri aldı.

14.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:41

Karesi'ye 500 yeni çöp konteynerı

BALIKESİR - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 450 bin TL'lik hibesi karşılığı Karesi Belediyesi 450 adet 800 litrelik ve 50 adet geri dönüşümlü olmak üzere toplam 500 adet çöp konteyneri aldı.

Karesi Belediyesi, ilçedeki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Tüm birimleriyle ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini gidermeye yönelik hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, ilçenin temizliği için gece gündüz görev başında. Bu çalışmalar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 450 bin TL'lik hibesi karşılığı Karesi Belediyesi 450 adet 800 litrelik ve 50 adet geri dönüşümlü olmak üzere toplam 500 adet çöp konteyneri aldı.

Pandemi dönemi temizliğe önem veriliyor

Konteynırları inceleyen ve çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, geçtiğimiz ay Fen İşleri Müdürlüğü'ne 4, Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ise 2'si Çevre Bakanlığı'ndan hibe, toplam 18 adet araç kazandırdıklarını söyledi. İlçede eskiyen ve ihtiyaçların karşılanmasında zorlanılan evsel ve geri dönüşüm konteynerlerinin yenilenmesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Orkan, "Her zaman 'Değerlisiniz çünkü Karesi deşiniz?' diyoruz. Pandemi döneminde Karesi Belediyesi olarak temizliğe her zamankinde daha fazla önem veriyoruz. Dezenfekte çalışmaları yanında temizlik çalışmalarımız daha da artarak kesintisiz devam ediyor. Daha önce almış olduğumuz çöp kamyonlarımız da geldi. Kamyonlarımızın yerli üretim olmasını da tercih ettik. Yerli otomobil üretme sürecine girdiğimiz dönemde, çöp kamyonlarını da yerli üretim almamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 450 bin TL hibe karşılığı, 450 adet 800 litrelik konteyner ve 50 adet geri dönüşüm konteyneri olmak üzere toplam 500 adet konteyner alımı yapılmıştır. Bu sayede ihtiyaç duyulan bölgelere ve çeşitlik nedenlerle yıpranmış konteynerlerin yerine yenileri yerleştirilecektir" dedi. Karesi Belediyesi'nde merkez ve kırsal mahallelerde toplam 10 bin 553 adet konteyner ve 242 adet yerkon bulunuyor.

Karesi'ye 500 yeni çöp konteynerı

Kaynak: İHA

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