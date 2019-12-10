Karesi Kent Konseyi 6 aylık çalışmalarını değerlendirdi

10.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:34

Karesi Kent Konseyi, 6 aylık çalışmaları konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a sunum yaptı. Yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.



Yaklaşık 6 ay önce yeni başkan ve yürütme kurulu ile meclis seçimlerini gerçekleştiren Karesi Kent Konseyi, Karesi Kent Konseyi 6 Aylık Çalışmaları Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı' düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Karesi kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol ve kent konseyinin yürütme kurulu üyeleri katıldı.



Sabancı, "Şehir için dertlenen gönüllü sayısı artıyor"



Bilgilendirme toplantısının açış konuşmasını Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı yaptı. Uzun dönem Karesi Kent Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Sabancı, Karesi için ciddi mesailer harcadıklarını söyledi. Büyükşehir'de Karesi kent Konseyi'ni ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Sabancı, "Şehir için dertlenen gönüllü sayısı Karesi'de giderek artıyor. Bizler sizinle işbirliği halinde şehrin yönetimine, ihtiyaç ve beklentilerine dair politika belirleyen ve öneri sunan bir yapı oluşturmayı önemsiyoruz. Bu süreçte de herkesin katkısına açığız" dedi.



Akkol, "Karesi'nin en önemli değeri"



Toplantıda konuşan Karesi Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karesi Kent Konseyi'nin Karesi'nin en önemli değerlerinden olduğunu ifade eden Akkol, "Karesi'nin tüm dinamikleri şuan burada. Bizler birlik, beraberlik, uyum ve koordinasyon gibi kavramlar ile şehrin enerjisinin doğru noktalara odaklanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Karesi Kent Konseyi farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, şehri karşılıksız seven gönüllü insanların buluştuğu bir platformdur, Karesi'nin en önemli değeridir" şeklinde konuştu.



Başkan Orkan, "Şehrin yönetiminde söz sahibi olsunlar istiyoruz"



Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da Karesi Kent Konseyi'nin büyük bir aile olduğunu söyledi. Yaşatılan birliktelik için Kent Konseyi bileşenlerine teşekkür eden Orkan şöyle konuştu: "Bu işin temel yapısı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz. Karesi Kent Konseyi olarak Balıkesir Kent Konseyi'nin içerisinde de aktif bir şekilde yer almayı arzu ediyoruz. İstiyoruz ki kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları şehir yönetiminde söz sahibi olsun. Birlikte istişare edip kafa yorarsak şehir için daha sağlıklı kararlar alınacağı inancındayım. O yüzden Karesi Kent Konseyi'ni önemsiyorum. Sizlerin emeği başkanımızın da desteği ile Karesi Kent Konseyi'ni daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum."



Başkan Yılmaz, "Kent konseyleri şehrin en çok ihtiyaç duyulan yapısı"



Brifingte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Kent Konseylerinin şehirlerin vazgeçilmezi olduğunu vurguladı. Katılımcı belediyecilik noktasında kent konseylerinin şehrin en çok ihtiyaç duyduğu yapılardan olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Bizler katılımcı belediyecilik, çevre dostu belediyecilik, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ve hizmet belediyeciliği olmak üzere 5 ana felsefede belediyecilik yapıyoruz. Fark yaratacağımız alanlar ise katılımcılık, çevre dostu şehir, sosyal ve kültürel çalışmalar olacağına inanıyorum. Gönüllülerle bu işler mükemmel yapılıyor. Sokak hayvanlarını görevlendirdiğiniz insanlarla koruyamıyorsunuz. Acaba içinde hayvan sevgisi var mı? Biz Karesi Kent Konseyi'ni bu enstrümanları hayata geçirelim diye kurduk. Karesi Kent Konseyi bu noktada amacına ulaştı. Sizleri gördükten sonra başarı çıtasının daha yükseleceğini düşünüyorum, içim çok rahat" dedi.



Toplantıya Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin yanı sıra meclislerin başkanları ve üyelerinden oluşan 90'a yakın kişi katıldı. Toplantı sonunda Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a elişi kurslarında Kufi Hat Sanatı'nın Filografi Sanatıyla yorumlanmasıyla 40 günde bin 207 çivi ve 800 metre telden yapılan bir tablo hediye etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA