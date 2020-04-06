Karesi dost elini uzatıyor... Mama noktaları sıklaştırıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Karesi dost elini uzatıyor... Mama noktaları sıklaştırıldı - Haber
Dinçer Orkan, Karesi, Yerel

Karesi dost elini uzatıyor... Mama noktaları sıklaştırıldı

Karesi dost elini uzatıyor.

06.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:23

Karesi dost elini uzatıyor... Mama noktaları sıklaştırıldı

Başkan Dinçer Orkan: Onlar bize emanet

BALIKESİR - Yeni tip korona virüs salgını riski nedeniyle kentte tüm önlemleri alan Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesinde önemli bir rol üstlenen kafe ve restoranların hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle mama dağıtımlarını sıklaştırdı.

Mama noktaları sıklaştırıldı

Karesi Belediyesi, Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın talimatlarıyla kentteki korona virüsle mücadele çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Kentte çalışmalar devam ederken devletin aldığı tedbirler ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde sokaklardaki insan sayısı da azaldı. Bu noktada sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçen Karesi Belediyesi, ilçede bulunan tüm mama kaplarının kontrolünü gerçekleştirerek mama takviyesine başladı. Belediye Başkanı Dinçer Orkan da Ege Mahallesi'ndeki çalışmalara katılarak beslenme odaklarına sokak hayvanlarının mamasını kendisi koydu. Başkan Orkan, gün içinde gerçekleştirilecek çalışmalarda ekiplere kolaylıklar dilerken, konuya hassasiyetle yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Orkan: dost elimizi can dostlarımıza uzatıyoruz

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada korona virüs ile mücadelede sokaktaki dostların unutulmadığını, normal zamanda gerçekleştirilen mama dağıtımının bu süreçte ekipler tarafından daha sıklıkla yapılacağını söyledi. Orkan, "Korona virüs ile mücadele sürecinde hemşehrilerimiz sokağa çıkmama hassasiyeti gösterdiği için sokaklardaki can dostlarımızı unutmadık. Yunus Emre'nin "yaratılanı severim yaratandan ötürü" şiarıyla dost elimizi can dostlarımıza uzatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Düzenli olarak koyduğumuz mama kaplarını sıklaştırıyoruz, mama bulunmayan noktalara takviye yapıyoruz, bunları elimizden geldiğince de denetleyeceğiz. Eksik kaldığımız noktalarda da hemşehrilerimiz bizleri lütfen 444 99 10 numaralı çağrı merkezimizden bilgilendirsin" dedi.

Karesi dost elini uzatıyor... Mama noktaları sıklaştırıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Karesi dost elini uzatıyor... Mama noktaları sıklaştırıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haber
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haber
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haber
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
Gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam Haber
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Arda Turan: Galatasaray beni çağırırsa giderim, çağırmazsa tribünden desteklerim
Arda Turan: Galatasaray beni çağırırsa giderim, çağırmazsa tribünden desteklerim
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak
Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan...
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Dilan Çıtak Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Wuhan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Karesi dost elini uzatıyor... Mama noktaları sıklaştırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 18:01:20. #1.15#
title