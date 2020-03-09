Karesi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Karesi, Güncel

Karesi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve AK Partili Belediye Meclis üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç duruşmasında müdahil olmak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için Cumhuriyet...

09.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:05
Karesi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve AK Partili Belediye Meclis üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç duruşmasında müdahil olmak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.


TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yönelik hakaret dolu konuşmasına bir tepkide Karesi'den geldi. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve AK Partili Belediye Meclis üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Özkoç duruşmasında müdahil olmak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Balıkesir Adliyesi'nde açıklamada bulunan Başkan Orkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 83 milyon vatandaşı temsil ettiğini söyledi. Orkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Bilindiği üzere ülkemiz Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tekrar etmeyi düşünmediğim, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Cumhur kelimesinin anlamı Halktır, Millettir. CHP'li Grup Başkan Vekilinin Cumhurbaşkanımıza yaptığı hakaret milletimize yapılmıştır. Erdoğan düşmanlığı gözlerine mil çekmiştir. Muhalefetin görevi hakaret ve küfür değildir. Eleştirinin bir sınırı, bir adabı vardır. Yüce Devletimizi temsil noktasında olan Dünya lideri, İslam'ın bayraktarı, mazlumların umut ışığı olan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek bu millete ve milli iradeye yapılan en büyük saygısızlıktır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu sebeple yapılan bu haksız eylemden dolayı Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak adına yapılacak soruşturmada sorumlu bir Türk vatandaşı olarak bizde bu açılacak kamu davasına müdahil olma dilekçemizi Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ediyoruz." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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