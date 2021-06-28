Karesi'de Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak

KARESİ'DE YÜZME BİLMEYEN ÇOCUK KALMAYACAK Balıkesir'in Karesi ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında yüzlerce çocuğa yüzme kursu verilmeye başlandı.

KARESİ'DE YÜZME BİLMEYEN ÇOCUK KALMAYACAK

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında yüzlerce çocuğa yüzme kursu verilmeye başlandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında yüzlerce çocuğa yüzme kursu veriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Balıkesir'de Karesi ilçesinde kaymakamlık koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ortaklığında başladı. Proje kapsamında engelli öğrencilerde unutmayarak en özel öğrencilere yüzme eğitimi verilecek. 3 ay sürecek proje ile 1'er aylık dönemlerde 6-15 yaş arasındaki çocuklar projeden yararlanacak. Projenin ilk etabında 450 çocuğa yüzme öğretilecek.

KARASİ MİLLET BAHÇESİ'NDE PORTATİF HAVUZ KURULDU

Sakarya, Toygar, Sefaköy, Üçpınar, Paşaalanı mahallelerinden katılımın yoğun olduğu kurslar başladı. Millet Bahçesi'nde kurulan kurulan portatif havuzda Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve ayrıca Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp yüzme eğitimi alan çocukların çalışmalarını izlediler. Ziyarette katılan kursiyerlere Orkan, Arıcıoğlu ve Özalp tarafından bone ve tişört dağıtımı yapıldı.

ARICIOĞLU: "İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yüzme seferberliği başlatıldığı söyledi. Yüzme Bilmeyen Kalmasın sloganıyla başlatılan projenin önemine değinen Arıcıoğlu, "Geçen yıldan itibaren şehrimizde kurduğumuz portatif havuzlar ve diğer kurumlara ait tesislerde projemiz yoğun katılımlarla devam ediyor. İlgiden dolayı çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Havuzlarımızda sporu tabana yaymak, yüzme branşını öğretmek ve yetenekli yüzücüleri keşfetmek istiyoruz. Karesi Millet Bahçesi'nde kurduğumuz havuzun kurulumuna verdiği destek ve diğer çalışmalarımıza katkılarından dolayı, Belediye Başkanımız Dinçer Orkan'a teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN ORKAN: "YÜZLERCE ÇOCUĞUMUZ YÜZME ÖĞRENECEK"

Proje ile Karesi'de yüzme bilmeyen çocuk kalmamasını hedeflediklerini söyleyen karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da "Millet Bahçemizdeki bu alanı basketbol sahası olarak planlamıştık ama Gençlik ve Spor İl Müdürümüzün güzel önerisi ile burasını şuan açık yüzme havuzu haline getirdik. Şuan 450'ye yakın çocuk burada yüzme öğreniyor. Daha yüzlerce çocuğumuz daha yüzme öğrenecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle koordineli çalışmamız sonucunda kurulan portatif yüzme havuzunu Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Adem Özalp ile ziyaret ettik. Gençlerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, bu güzel proje için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Karesi'de böyle güzel bir projeye imza attığımız için bizler de çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre