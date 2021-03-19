Karesi'de yeşil alanların bakım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor
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Karesi'de yeşil alanların bakım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor

19.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:23
Karesi'de yeşil alanların bakım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor

Karesi Belediyesince, vatandaşların rahat vakit geçirebileceği oyun gruplarıyla donatılmış parkların düzenlemesi sürdürülüyor.

Karesi Belediyesince, vatandaşların rahat vakit geçirebileceği oyun gruplarıyla donatılmış parkların düzenlemesi sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezde 387 bin 742 metrekare, kırsalda ise 285 bin 189 bin metrekarelik 320 alanda bakım çalışmaları devam ediyor.

Bakımı yapılan toplan 673 bin metre karelik yeşil alanın bulunduğu Karesi'de, Adnan Menderes'te 1, Maltepe Mahallesi'nde ise 2 park daha ilçeye kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yeşil alan miktarını kişi başı 25 metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Orkan, özellikle çocukları çok önemsediklerini bildirerek, "Parkların çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan, güven içerisinde ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilecekleri alanlar olmasını önemsiyoruz." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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