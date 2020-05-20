Karesi'de yer gök kırmızı beyaz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karesi'de yer gök kırmızı beyaz

Karesi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kentte coşkuyla kutladı.

Karesi'de yer gök kırmızı beyaz
20.05.2020 00:31 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:32

Karesi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kentte coşkuyla kutladı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Çamlık Tepesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Karesi Belediyesi, Karesi Kaymakamlığı ve Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği programla yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu hafta 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp ve Karesi Belediyespor'lu antrenörlerle birlikte Çamlık Tepesi'nde saat 19.19'da Türk Bayrakları ile birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Başkan Orkan'a Belediye Başkan Yardımcıları da eşlik etti. İstiklal Marşı'nın ardından Çamlık Tepesi'nden havaya yüzlerce kırmızı beyaz balon bırakıldı.

Başkan Orkan, 'Ben gençlerimizi yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı gibi görüyorum'

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, gerçekleştirilen etkinliğin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Orkan, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık ateşinin tüm yurda yayılmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türkiye Cumhuriyeti doğduğunu ifade etti. Başkan Orkan, "Buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vatan toprağı öyle kolay kazanılmadı. Ata'mızı iyi anlamamız ve mirasını gelecek nesillere aktarmamız lazım. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olan bu anlamlı günde tüm gençlerimizin ve sporcularımızın da bayramını kutluyorum. Ben gençlerimizi yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı gibi görüyorum. Hepsi ayrı bir renk, ayrı bir güzellik. Gençlerimize daha yaşanılabilir bir Karesi bırakmak adına yerel yöneticiler olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çabalarımızın sonucunu önümüzdeki süreçte görmeye başlayacağız. Malumunuz bugün 19 Mayıs aynı zamanda Kadir Gecesi. Tüm İslam aleminin, Balıkesirimizin, Karesimizin tüm hemşehrilerimizin bu mübarek Kadir Gecesini kutluyor, bizleri Ramazan Bayramı'na ulaştırmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin Haber
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı Haber
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı Haber
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu
Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Ersin Korkut Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Karesi'de yer gök kırmızı beyaz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 00:32:14. #1.14#
title