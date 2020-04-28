Karesi'de uyuşturucu operasyonu Balıkesir'de polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada 56,61 gram sentetik uyuşturucu bonzai ve 94 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada 56,61 gram sentetik uyuşturucu bonzai ve 94 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Balıkesir'in Edremit ilçesinden il merkezine uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşılan araç Karesi ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, 56,61 gram Bonzai ve 94 adet ecstasy ele geçirildi.

Uyuşturucu taşıyan araçta bulunan K.K ve A.D, uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi.

Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir." denildi.

Kaynak: AA