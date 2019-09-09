Karesi'de satranç heyecanı yaşandı

09.09.2019 15:30

Karesi Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 1. Kuva-yi Milliye Satranç Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 180 sporcu katıldı.



Kültürel, sanatsal, soysal ve sportif faaliyetlere önem veren Karesi Belediyesi bir ilke daha imza attı. Karesi Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 1. Kuva-yi Milliye Satranç Turnuvası hafta sonu Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde düzenlendi. 180 sporcunun katıldığı ve 5 kategoride düzenlenen turnuvada dereye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Karesi Belediye Başkan Vekili Uğur Türkmen, Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ ve Kent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Diker'in katıldığı ödül töreninde 1.'ler kupa, madalya ve bin lira para, 2.'ler kupa, madalya ve 750 lira para, 3.'ler ise kupa, madalya ve 500 lira para ile ödüllendirildi.



Turnuvada dereye girenler ise şöyle:



A Kategorisi: Suat Soylu 1., Alimert Özsoy 2., Nejdet Esen 3..



Bayanlarda: Elifnaz Akat 1., Ela Saka 2., Sinem Koruoğlu 3.



B Kategorisi: Fahriye Zeynep Yalçın 1., Yaman Ege Bizsan 2., Efe Aydemir 3.



Bayanlarda: Fahriye Zeynep Yalçın 1., Gül Simay Yalçın 2., Berna Gürkaş 3. oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA