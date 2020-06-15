Karesi'de LGS öncesi okullar dezenfekte edildi Karesi Belediyesince, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde 26 okul dezenfekte edildi.

Karesi Belediyesince, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde 26 okul dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karesi'deki okul binaları sınava hazırlanıyor.

Sınav yapılacak ilçe merkezindeki 16, kırsaldaki 10 okula giden ekipler, öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için sınıflar, ortak kullanım alanları, koridorlar ve lavabolarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, öğrencilerin sınava endişelenmeden sağlıklı koşullarda girmeleri için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Öğrencilerin kişisel önlemlerini alarak gönül rahatlığıyla sınava katılabileceğini kaydeden Orkan, LGS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA