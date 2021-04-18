Karesi'de jandarmadan 3 uyuşturucu şüphelisine operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karesi'de jandarmadan 3 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Karesi'de jandarmadan 3 uyuşturucu şüphelisine operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 3 şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenledi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 3 şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada bir bir miktar uyuşturucu ile 1 silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen araçta bulunan 3 şüphelinin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 56 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 8 adet fişek 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 bin 850 TL ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Nikos Dendias Vladimir Putin Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Nur Sürer Demet Akalın Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Ersun Yanal Bülent Uygun Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karesi'de jandarmadan 3 uyuşturucu şüphelisine operasyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 10:05:42. #1.16#

title