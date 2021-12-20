Karesi'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Karesi Belediyesi "Karesi'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek" sloganıyla başlattığı sosyal yardım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye gıda, giyim, ilaç, sıcak yemek ve kırtasiye malzemesi olmak üzere halka yardım götürüyor.

Belirlenen ihtiyaç sahiplerine sosyal market kartı yardımında bulunan belediye, 2021 yılı boyunca 3 bin 249 ihtiyaç sahibine toplamda 62 bin 456 adet sosyal market kartı yardımı yaptı.

Bu süreçte pandemiden dolayı işyeri kapanan 403 esnafa ise 279 bin lira maddi yardımda bulunuldu. 404 aileye kömür yardımında bulunan Karesi Belediyesi, 490 kişiye okul, 234 kişiye Ramazan ayında yemek, 44 haneye ise düzenli olarak sıcak yemek yardımında bulundu.

Yetim ve öksüz 448 çocuğa kıyafet yardımı yapılırken 109 kişiye eşya, 68 kişiye gıda yardımında bulundu.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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