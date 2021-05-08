Karesi'de denetimler yetersiz kaldı
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Karesi'de denetimler yetersiz kaldı

Karesi'de denetimler yetersiz kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı kararıyla pazarların kurulmasına izin verilmesinin ardından Balıkesir'de 10'dan fazla pazar kuruldu.

İçişleri Bakanlığı kararıyla pazarların kurulmasına izin verilmesinin ardından Balıkesir'de 10'dan fazla pazar kuruldu. Karesi ilçesinde bulunan Cuma pazarına vatandaşlar akın edince, pandemi adına istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Pazar yerine girişlerde zabıta ekipleri HES kodu sorgulaması yapsalar da; birçok vatandaş ara sokaklardan HES kodu vermeden pazar yerine giriş yaptı. Vatandaşlar hem iyiyi hem de en ucuzunu almak için birbirleriyle yarışırken tezgahlarda da yoğunluk oluşturdu. Ateş ölçümünün yapılmadığı pazarın içinde maskesiz vatandaşlar da göze çarptı.

Tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kararlarda pazar yerlerinin kurulmasına ve vatandaşların ikametlerine en yakın pazar yerlerine gitmelerine izin verildi. Açıklanan bu kararın ardından vatandaşlar pazar yerlerine akın ettiler. Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan Cuma pazarında ise pazar yerine girişlerinde Karesi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri zor anlar yaşadı. Sağlıklı HES kodu sorgulaması yapılamazken ara sokaklardan da pazara girenlerle, pazar yerinde yoğunluk oluştu. Tezgah sayısının da az olması dolayısı ile tezgah başlarında kümelenerek sosyal mesafe kurallarını unuttular. - BALIKESİR

Karesi'de denetimler yetersiz kaldı
Karesi'de denetimler yetersiz kaldı
Karesi'de denetimler yetersiz kaldı
Karesi'de denetimler yetersiz kaldı
Karesi'de denetimler yetersiz kaldı
Karesi'de denetimler yetersiz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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