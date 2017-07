Karesi'de Çocuklar Yüzmeye Koştu

Karesi Belediyesi tarafından tatile gitme imkanı olmayan çocuklar için okul bahçelerine kurulan havuzlarda ders zili çaldı. Çocukları ilk günlerinde yalnız bırakmayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Biz en çok çocukların belediyesiyiz. Onların 'olsa ne güzel olurdu' diyerek hayal ettiği her şeyi Karesi'ye kazandırmak bizim görevimiz" dedi.



Karesi Belediyesi'nin "Havuzlar Mahalleye Çocuklar Yüzmeye" projesi kapsamında 4 okulun bahçesine kurduğu yüzme havuzlarında ve Karesi Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Tesisleri'nde ilk ders zili çaldı. Kurulduğu günden bu yana 14 bin 721 çocuğa yüzme öğreten Karesi Belediyesi'nin bu yılki hedefi ise 13 bin çocuğa yüzme öğretmek. Bu yıl kapsamı genişletilen proje sayesinde çocuklar yüzmenin yanı sıra paten ve kaykay yapmayı, bilinçli bisiklet kullanmayı öğrenirken ata yadigarı ok ve yay ile de tanıştı. Ders zilinin çaldığı ilk gün Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da çocukları yalnız bırakmadı.



"Başkan Amcaları yalnız bırakmadı"



Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocuk oyunları, zihinsel ve sanatsal faaliyetlerinde yer aldığı, ilk dönemi 29 Temmuz'da sona erecek olan Havuzlar Mahalleye Çocuklar Yüzmeye projesinin uygulandığı Atatürk Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi, Fatih İlkokulu, Sakarya İlkokulu ve Zafer İlkokulu'nu ziyaret ederek, kulaç atmayı öğrenen çocukları yalnız bırakmadı.



"Biz en çok çocukların belediyesiyiz"



İlçedeki okullara 8 milyondan fazla yatırım yaptıklarını, ihtiyaç doğrultusunda yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "Her zaman dediğimiz gibi biz en çok çocukların belediyesiyiz. Özellikle tatile gitme fırsatı bulamayan, imkanı olmayan çocuklarımızın deniz özlemlerini gidermek adına hayata geçirdiğimiz Havuzlar Mahalleye Çocuklar Yüzmeye projesiyle yüzmeyi öğrenen çocuklarımız ayrıca çok güzel anılar biriktirecek" dedi.



"Kimse üzülmesin, sizin için çalışıyoruz"



Çocukların 'olsa ne güzel olurdu' diyerek hayal ettiği her şeyi Karesi'ye kazandırmayı görev edindiklerini dile getiren Başkan Yücel Yılmaz, "Onların bugün ve gelecekte 'Karesi'de yaşadığım için çok şanslıyım' demelerini istiyoruz" açıklamasında bulundu. Kendisine sevgi gösteren çocuklara seslenen Yılmaz, "Kimse tatile gidemiyorum ya da tatili az yaptım diye üzülmesin. Kendi mahallenizde hem uzman eğitmenlerden yüzme öğrenecek hem de güzel ve kaliteli vakit geçireceksiniz" dedi. - BALIKESİR