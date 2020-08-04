Karesi'de Atatürk Evi'nin temeli atıldı Karesi Belediyesince Kuva-yi Milliye Mahallesi'nde 8 dönüm alanda yapacak olan Atatürk Evi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Karesi Belediyesince Kuva-yi Milliye Mahallesi'nde 8 dönüm alanda yapacak olan Atatürk Evi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Atatürk Evi'nin göreve başladığı günden bu yana hayalleri arasında olduğunu belirtti.

Beş ay içinde evin yapımının tamamlanacağını bildiren Orkan, "Burası yapılıp kalmasın, buranın yaşatılması lazım. İçinin de yaşayan bir yer olmasını istiyorum." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA