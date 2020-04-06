Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesinde, belediye ekipleri, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca yemek bulamayan sokak hayvanları için mama dağıtımlarını sıklaştırdı.

BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesinde, belediye ekipleri, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca yemek bulamayan sokak hayvanları için mama dağıtımlarını sıklaştırdı.

Koronavirüs insanlar kadar hayvanları da etkiliyor.Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması, lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerin kapatılması üzerine sokak hayvanları yemek bulamamaya başladı. Birçok belediye gibi Karesi Belediyesi de sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına mama bırakmayı sıklaştırdı. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçtiklerini söyleyen Karesi Belediyesi Belediye Başkanı AK Parti'li Dinçer Orkan, ilçede bulunan tüm mama kaplarının kontrolünün ilgili ekip tarafından yapıldığını belirtti.

Çalışmalara katılan ve personele yardım eden Başkan Orkan, normal zamanda gerçekleştirilen mama dağıtımının bu süreçte ekipler tarafından daha sık yapılacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Koronavirüs ile mücadele sürecinde hemşehrilerimiz sokağa çıkmama hassasiyeti gösterdiği için sokaklardaki can dostlarımızı unutmadık. Yunus Emre'nin 'Yaratılanı severim yaratandan ötürü' şiarıyla dost elimizi can dostlarımıza uzatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Düzenli olarak koyduğumuz mama kaplarını sıklaştırıyoruz, mama bulunmayan noktalara takviye yapıyoruz, bunları elimizden geldiğince de denetleyeceğiz. Eksik kaldığımız noktalarda da hemşehrilerimiz bizleri lütfen çağrı merkezimizden bilgilendirsin."

Kaynak: DHA