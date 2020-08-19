Karesi Belediyesi'nin bir projesi daha kabul edildi
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Karesi Belediyesi'nin bir projesi daha kabul edildi

Karesi Belediyesi tarafından sunulan Karesi Kadın Çiftçi Akademisi Projesi 1 Milyon 533 Bin 760 TL bütçesiyle kabul edildi.

Karesi Belediyesi'nin bir projesi daha kabul edildi
19.08.2020 00:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:20

Karesi Belediyesi tarafından sunulan Karesi Kadın Çiftçi Akademisi Projesi 1 Milyon 533 Bin 760 TL bütçesiyle kabul edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Karesi Belediyesi tarafından sunulan Karesi Kadın Çiftçi Akademisi Projesi, ajans tarafından 1 Milyon 533 Bin 760 TL bütçesiyle kabul edildi. Karesi'nin hali hazırda başvuru sonuçları beklenen 3 yerel proje ve 17 Avrupa Birliği projesi bulunuyor.

Karesi Belediyesi'nin Avrupa Fransa Ulusal Ajansı'na sunulan ve 274 Bin Avro ile kabul edilen Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı Projesi ardından, biz projesi daha destek gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Karesi Belediyesi tarafından sunulan Karesi Kadın Çiftçi Akademisi Projesi, ajans tarafından 1 Milyon 533 Bin 760 TL bütçesiyle kabul edildi.

Karesi'de toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla kurgulanan projede 18-40 yaş arası kadınların çiftçi akademisinde iyi tarım uygulamaları ve modern tarım yöntemlerinin öğrenilmesine yönelik eğitimler hedefleniyor.

Kadınlar üretim ve satış eğitimi alacak

Proje kapsamında günümüzde popüler kimlik kazanan istiridye mantarı, kültür mantarı, örtü altı sera yetiştiriciliği, yaş sebze ve meyve kurutma tesisi kurulum çalışmaları yapılacak. Karesi Yeni Mahalle'de kurulacak olan tesisle birlikte kadınlar kooperatif kurma, tarımsal işletmelerde çalışma, kendi ürettikleri ürünleri pazarlama ve satış konularında eğitimler alacak.

Karesi Kaymakamlığı, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Karesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iştirakçi olarak yer aldığı projenin 18 ayda hayata geçirilmesi planlanıyor.

Başkan Orkan: "Her alanda gelişen bir Karesi"

2019-2024 yılları arasına yönelik Karesi'nin gelişmesi amacıyla kurgulanan projeleri sırasıyla hayata geçirdiklerini ifade eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Amacımız her alanda gelişen bir Karesi meydana getirmek. Bu projede kırsal kalkınmaya öncelik vererek ilçemiz sınırları içerisinde tarım ve istihdamın gelişimine destek olmak istiyoruz. Önceliklerimiz arasında yer alan sosyal politikalar ve istihdam bizim için vazgeçilmez hedefler arasında yer almaktadır. Uygulamaya geçireceğimiz Karesi Kadın Çiftçi Akademisi ile birlikte tarımda istihdam oranlarında artış sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda bir yerel bir de uluslar arası Avrupa Birliği projemiz geçmiş bulunmakta. AB projemiz çevre ve tarım kaynaklarının korunmasına yönelik faaliyetleri içermektedir. Bu noktadan bakıldığında Karesi Kadın Çiftçi Akademisi, bu projenin tamamlayıcısı niteliğindedir" dedi.

Hali hazırda başvuru sonuçları beklenen 3 yerel proje ve 17 Avrupa Birliği projesi bulunduğunu ifade eden Başkan Orkan, "Diğer oluşturacağımız fon ve kaynaklarla Karesi Kadın Çiftçi Akademisini Türkiye'de örnek bir tesis ve proje olmasını sağlayacağız" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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