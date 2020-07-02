Karesi Belediyesi'nden esnafa kira desteği Karesi Belediyesi Meclisi oybirliğiyle yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerlerinden kira almama kararı aldı.

Karesi Belediyesi Meclisi oybirliğiyle yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerlerinden kira almama kararı aldı.

Karesi Belediyesi, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerlerini dezenfekte ederek hem vatandaşların alışverişlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlamış hem de işyeri sahiplerinin yüklerini bir nebze olsun hafifletmişti. Karesi Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısında da esnafa destek olacak bir karara imza attı. Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilen karar ile Karesi Belediyesi mülkiyetindeki gayrimenkullerde kiracı olarak bulunan ve korona virüs sürecinin başladığı 19 Mart'tan itibaren 3 aylık süreçte işyerlerini açamayan esnaftan kira almama kararı aldı.

Alınan karar göre işyerlerini açan ancak ödeme zorluğu çeken esnaf kira bedellerini de 3 aylık dönem boyunca ertelenen süre kadar gecikme zammı ve faiz uygulanmadan eşit taksitler halinde ödeyebilecek.

Karesi Belediyesi ise ayrıca faaliyeti durdurulan ve faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetlerinin durdurulduğu dönemlere ait kısımları almayacaktır. - BALIKESİR

Kaynak: İHA